صورة..حسن حمدي في إثيوبيا للحصول على جائزة أفضل رئيس نادي

حسن حمدي يظهر في إجتماعات الكاف لتكريمه

حضر حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقامة حالياً في إثيوبيا لتكريمه من قبل الكاف .

وتواجد حسن حمدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماعات الكاف لتكريمه كأفضل رئيس نادي .

الكاف يمنح حسن حمدي وسام الإستحقاق الذهبي

ومنح الاتحاد الأفريقي، حسن حمدي وسام الإستحقاق الذهبي، ليصحب أول رئيس نادي مصر يحصل على تلك الجائزة.

ويعد حسن حمدي واحداً من أفضل الرؤساء في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حقق المادر الأحمر في عصره إنجازات تاريخية بالجملة .