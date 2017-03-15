ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة موناكو ومانشستر سيتي

موناكو يطيح بمانشستر سيتي من دوري الأبطال

أقصى فريق موناكو الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه في مباراة اليوم الأربعاء.

وتأهل فريق موناكو إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ16 بدور الأبطال.

موناكو يتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

وتقدم موناكو بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب مباب ثم أضاف زميله فابينيو الهدف الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم موناكو 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، ضغط السيتي بحثاً عن هدف التأهل، حتى نجح لاعبه ليروني ساني في إدراك الهدف الأول للسيتيزن في الدقيقة 71، قبل أن يرد موناكو سريعاً يوخدف الهدف الثالث في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه باكايوكو، لينتهي اللقاء بفوز موناكو 3 – 1 .

وتأهل موناكو للدور ربع النهائي بالشامبيونزليج، بمجموع المباراتين “6 – 6 “، بعد خسارة موناكو في الذهاب 3 – 1 ،حيث يتم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.