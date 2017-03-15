بث مباشر مشاهدة مباراة موناكو ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 15 – 3 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة موناكو ومانشستر سيتي اليوم

يستضيف فريق موناكو الفرنسي نظيرهمانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب لويس الثاني.

وتنطلق مباراة موناكو ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

مشاهدة مباراة موناكو ومانشستر سيتي بث مباشر

ويسعى فريق موناكو لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب والفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية بالشامبيونزليج.

وكان موناكو قد سقط في فخ الخسارة أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

بث مباشر مباراة موناكو ومانشستر سيتي يوتيوب

ويدخل فريق موناكو مباراة الليلة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور، حيث يخوض اللقاء في الإماراة الفرنسية الغنية، وهو ما يعزز من فرصه للتأهل، خاصة أن مهمة إحراز هدفين ليست صعبة .

ويعول فريق الإماراة الفرنسي على خدمات نجمه وهدافه الكولومبي رادميل فالكاو الذي استعاد مستواه المعهود وبات مصدر الخطورة في موناكو.

يلا شوت مشاهدة مباراة موناكو ومانشستر سيتي 15 – 3 – 2017

في حين، يدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة، بمعنويات عالية بعد حسمه مباراة الذهاب وقلب تأخره بثلثلاثة أهداف لفوز بالخمسة.

ويسعى بيب جوارديولا لمواصلة انتصاراته الأوروبية مع مانشستر سيتي وخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بالبطولة .

القنوات الناقلة لمباراة موناكو ومانشستر سيتي

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .