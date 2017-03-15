أخبار محمد النني.. أرسنال يعلن شفاء محمد النني من الإصابة

النني أصبح جاهزاً للمشاركة في مباريات أرسنال

أعلن نادي أرسنال عن جاهزية اللاعب محمد النني لاعب خط وسط الفريق للمشاركة في المباريات المقبلة بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة.

وغاب النني عن المباريات الأخيرة لأرسنال بسبب إصابته في القدم خلال مواجهة سوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وشارك النني في تدريب أرسنال الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، ليعلن عن جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

وأرسل أرسنال تقريراً طبياً إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر أوضح خلاله الحالة الفنية للاعب في الفترة الحالية والتي تؤهله للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر في معسكراً خلال الأيام المقبلة لملاقاة توجو ودياً استعداداً لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.