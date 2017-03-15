الزمالك يطلب تعديل موعد مباراته أمام رينجرز

الزمالك يطالب بتأخير مباراته أمام رينجرز

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ضرورة تأجيل المباراة التي ستجمع الفريق مع رينجرز النيجيري في دوري أبطال افريقيا.

وسيلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الأحد القادم في نيجيريا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على رينجرز بأربعة أهداف لواحد مطلع الأسبوع الماضي في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

وطلب الزمالك تأجيل المباراة لمدة ساعة لتنطلق في السادسة من مساء يوم الأحد بدلا من الخامسة من مساء اليوم نفسه.

وكشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن طلب فريقه بتأجيل انطلاق المباراة لمدة 60 دقيقة، وهو ما سيبت فيه الاتحاد الأفريقي خلال الساعات المقبلة.