تدريب صباحي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بيدفيست

مستبعدو الأهلي من مباراة بيدفيست يخوضون مراناً صباح الخميس

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق خوض اللاعبين المستبعدين من مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي لتدريباً صباح غداً الجمعة.

ومن المقرر أن تتجه بعثة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم الخميس من أجل مواجهة بيدفيست في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم بعدما نجح في الفوز ذهاباً بهدف واحد دون رد مطلع الأسبوع الجاري في استاد السلام.

وكان البدري قد قرر استبعاد عدد من لاعبي الفريق من رحلة جنوب أفريقيا، حيث استبعد كلاً من مسعد عوض، ميدو جابر، عمرو بركات، باسم علي إلى جانب كريم نيدفيد وجونيور أجايي وحسام غالي.

ويأتي استبعاد نيدفيد وأجايي وغالي بسبب الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً، بينما جاءت بقية الاستبعادات لعدم قيد اللاعبين في القائمة الأفريقية.