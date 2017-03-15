مرتضى منصور يعلن حالة جديدة لانسحاب الزمالك من أي مباراة

مرتضى منصور: تواجد الوايت نايتس يعني انسحاب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على انسحاب فريقه من أي مباراة يتواجد بها أفراد من رابطة أولتراس وايت نايتس بالمدرجات حينها.

وشدد مرتضى منصور على أنه تحدث مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، حيث طالبه بضرورة عدم استكمال أي مباراة يتواجد أفراد الوايتس نايتس داخل ملعبها.

ويستعد نادي الزمالك حالياً للسفر إلى نيجيريا لملاقاة رينجرز في إطار مباريات العودة من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على رينجرز في مصر بأربعة أهداف لواحد في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد عدد من أفراد مجموعة أولترا وايت نايتس للسفر إلى نيجيريا من أجل مساندة الفريق في مباراته أمام رينجرز بالبطولة الأفريقية للأندية.