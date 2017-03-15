صحيفة نيجيرية تكشف عن المرشح الذي سيفوز بصوت مصر في انتخابات الكاف

مصر تصوت لصالح أحمد أحمد على حساب عيسى حياتو

كشفت تقارير إعلامية نيجيرية عن المرشح الذي سيفوز بصوت مصر في انتخابات الاتحاد الأفريقي الكرة القدم المقرر إقامتها صباح غداً الخميس.

وحسب ما نشرته صحيفة فانجارد النيجيرية، فإن الصوت المصري سيكون لصالح أحمد أحمد المرشح عن مدغشقر في الانتخابات على حساب الكاميروني عيسى حياتو.

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صباح غداً الخميس في حضور 56 ممثلاً عن الاتحادات الأفريقية المحلية.

وحسب ما نشرته الصحيفة إن الصوت المصري، الليبي والمغربي سيكون لصالح أحمد أحمد، بينما ستصوت الجزائر وتونس لصالح عيسى حياتو.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مرشح مدغشقر يلقى دعماً من اتحادات أنجولا، بوتسوانا، جزر القمر، ليسوتو، مدغشقر، مالاوي، موريتانيا، ناميبيا، السيشل، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي وسوازيلاند.

كما تأكد دعم اتحادات السودان وجنوب السودان، إلى جانب رواندا، الصومال، كينيا، أوغندا، أثيوبيا وإريتريا لأحمد أحمد على حساب حياتو.