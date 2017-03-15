بالصور.. التصميم الجديد لحافلة نادي الزمالك

حافلة الزمالك تظهر بشكل جديد في الفترة المقبلة

ستظهر حافلة نادي الزمالك بشكل جديد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعاقده مع شركة جوما لتصميم الملابس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتواجدت حافلة الزمالك في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة تمهيداً لنقل اللاعبين إلى مطار القاهرة الدولي لبدء رحلتهم إلى نيجيريا.

وستتجه بعثة الزمالك إلى نيجيريا خلال الساعات القادمة لملاقاة رينجرز في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على رينجرز بأربعة أهداف لواحد في القاهرة بمباراة الذهاب من دور الـ325 للبطولة الأفريقية.

وظهرت حافلة الزمالك الجديدة عليها اسم الشركة المصممة لملابس الفريق إلى جانب وجود عدد من التغييرات على التصميم السابق لها.