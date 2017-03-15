اخبار الزمالك

مهاجم الزمالك على رادار المصري

كتب أحمد إبراهيم
- 15 مارس، 2017 3:51 م
20,231
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المصري يرغب في ضم مايوكا خلال الصيف القادم

يرغب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن في الاستعانة بخدمات الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان الزمالك قد أبدى رغبة في بيع أو فسخ التعاقد مع مايوكا خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة.

ونشبت أزمة في الفترة الأخيرة بسبب مايوكا داخل نادي الزمالك خاصة بعدما تم عمل محضر “سُكر” خاص به خلال الأيام الماضية.

وتحدث مسؤولو النادي المصري مع إدارة الزمالك من أجل التعاقد مع مايوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة تلبية لرغبة الجهاز الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أكد على رغبته في فسخ التعاقد مع مايوكا بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

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