الزمالك يعلن قائمته لمواجهة رينجرز بطريقة جديدة

الزمالك يستعين بالهاتف المحمول لإعلان قائمته لمواجهة رينجرز

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك إعلان قائمة الفريق لمواجهة رينجرز النيجيري في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء قبل السفر إلى نيجيريا.

ومن المقرر أن تتجه بعثة نادي الزمالك إلى نيجيريا فجر اليوم الخميس، بعدما أدى لاعبي الفريق تدريبهم صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وينوي الجهاز الفني للزمالك إبلاغ لاعبيه بالاسماء المستدعاة لقائمة المباراة المقبلة عن طريق إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لهم.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الزمالك مساء اليوم في مطار القاهرة قبل السفر في رحلة جوية إلى أثيوبيا ومنها إلى نيجيريا ليصل الفريق صباح الخميس.

وسيلتقي الزمالك مع رينجرز يوم الأحد القادم في نيجيريا في إطار مباريات العودة من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.