تفاصيل جلسة كوبر مع هاني رمزي قبل معسكر المنتخب

كوبر يطالب هاني رمزي بطريقة لعب محددة مع منتخب المحليين

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع هاني رمزي مدرب منتخب المحليين خلال الساعات الماضية للاستقرار على تفاصيل معسكري الفريقين.

ومن المقرر أن يدخل منتخبي مصر الأول والمحليين في معسكرين خلال الساعات المقبلة من أجل الاستعداد للمباريات القارية القادمة للفريقين.

وطالب كوبر خلال الجلسة بضرورة اعتماد رمزي على طريقة لعب 4-2-3-1 والتي يعتمد عليها المدير الفني الأرجنتيني في مبارياته مع الفراعنة.

كما طالب هيكتور كوبر بأن يكون الأولوية في استدعاء اللاعبين للمنتخب الأول، وهو ما استجاب له هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية مع نظيره التوجولي نهاية شهر مارس الجاري، في حين سيلعب منتخب المحليين مباراة ودية أيضاً.