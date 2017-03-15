في ظل كثر الإصابات.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيدفيست

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيدفيست

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا صعبا الأحد المقبل وذلك عندما يحل ضيفا على بيدفيست الجنوب إفريقي في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء منقوصا بالعديد من لاعبيه بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكل مكون من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أحمد حجازي – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – أحمد فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – عبدالله السعيد

خط الهجوم : عمرو جمال.