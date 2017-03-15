تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيدفيست في دوري أبطال إفريقيا

البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيدفيست

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي استدعاها للسفر فجر غد الخميس إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة بيدفيست في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي – أحمد عادل – محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – أحمد فتحي – سعد سمير – أحمد حجازي – محمد نجيب – رامي ربيعه – حسين السيد . صبري رحيل – علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – مؤمن زكريا – وليد سليمان – أحمد حمودي عبد الله السعيد – صالح جمعة

خط الهجوم : عمرو جمال – عماد متعب – سليماني كوليبالي.