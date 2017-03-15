ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بيدفيست.. الضامة تضرب مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يتعرض للإصابة في العضلة الضامة

تعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة خلال مران فريقه المقام صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بيدفيست.

وكان الأهلي فاز على بيدفيست بهدف أحمد حجازي في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمباراة العودة التي ستقام في جنوب إفريقيا، عصر الأحد المقبل.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق يُدرب اللاعبين على كيفية التعامل مع الكرات العرضية، واشتكى مؤمن خلال المران من العضلة الضامة، ولم يتمكن من استكمال التدريب.

والجدير بالذكر أن الأهلي يفقد مجهودات أربعة لاعبين قبل تلك المواجهة الصعبة وهم حسام غالي وجونيور أجايي وأحمد حمودي وكريم نيدفيد.