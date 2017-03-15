نيدفيد يغيب عن التدريبات الجماعية وحمودي يواصل التأهيل

نيدفيد يخوض تدريبات في الجيم وحمودي يواصل التأهيل

غاب كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة حيث أدى اللاعب تدريبات في الجيم.

كما واصل أحمد حمودي التأهيل منفردا على هامش المرام وذلك من خلال الجري حول الملعب ، لتتأكد صعوبة لحاق اللاعبان بموقعة ببدفيست.

ويعاني نيدفيد من كدمة قوية في الركبة تعرض لها في مران الأهلي أمس ، نفس الأمر لحمودي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب اللاعبام عن مباراة بيدفيست في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الأحد المقبل بجنوب إفريقيا.