تقسيمة قوية للاعبي الأهلي على هامش المران

بروفة قوية للاعبي الأهلي في المران

قام حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين “تراي ماتش” لتكون بروفة قوية لمواجهة بيدفيست المنتظرة.

وكان الأهلي فاز على بيدفيست بهدف أحمد حجازي في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمباراة العودة التي ستقام في جنوب إفريقيا، عصر الأحد المقبل.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي في تلك البروفة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأحمد حجازي وعلي معلول

خط الوسط: حسام عاشور وأحمد فتحي وعمرو السولية

خط الهجوم: وليد سليمان وعبد الله السعيد وعمرو جمال.