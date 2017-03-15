اخبار الاهلى

البدري يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران

كتب علي نبوي
- 15 مارس، 2017 10:59 ص
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عماد متعب

محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي يقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص البدري خلال المحاضرة التي عقدت قبل التدريب لشرح نقاط القوة والضعف في فريق بيدفيست والذي  سيحل الأهلي ضيفا عليه الاحد المقبل في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام البدري خلال المحاضرة بتحفيظ كل لاعب مهامه وواجباته التي سيؤديها خلال المباراة والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي.

 

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