معلول يثير الذعر في مران الأهلي

معلول يخلع قلب البدري في مران الأهلي

أثار علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذعر في مران الفريق المقام حاليا على ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة بعد سقوطه عقب تدخل قوي من حسين السيد.

وخلال المران تدخل حسين السيد بقوة على الظهير الأيسر التونسي ليسقك على الأرض ويتلقى العلاج ثم يعود لاستكمال المران مرة أخرى.

وكان معلول قد شارك في مباراة الأهلي السابقة أمام بيدفيست في ذهاب دور ال32 من بطوة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفيست الأحد المقبل في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يكفي المارد الأحمر العوظة بالتعادل من جنوب إفريقيا للتأهل لدور المجموعات.