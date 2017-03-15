كوبر يستقر على عدم ضم نجم الزمالك في ودية توجو

كوبر يستقر على استبعاد أيمن حفني من ودية توجو

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكره المقبل.

ويدخل متتخب مصر في معسكر مغلق في الفترة من 24 إلى 28 من الشهر الجاري حيث سيخوض خلاله مباراة ودية أمام توجو باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

واستقر كوبر على عدم الاستعانة بخدمات حفني في ودية توجو لقناعته الشخصية بعدم قدرة صانع ألعاب الزمالك على تأدية الواجبات الدفاعية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد حضر مواجهة الزمالك أمام رينجرز النيجيري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.