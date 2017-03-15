أخبار الأهلي اليوم.. رحيل يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بيدفيست

البدري: من المتوقع الدفع بصبري رحيل أمام بيدفيست في جنوب إفريقيا

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فرص مشاركة الظهير الأيسر للفريق الأحمر صبري رحيل في مباراة الإياب أمام بيدفيست قوية جدا.

ويحل الأهلي ضيفا على بيدفيست الجنوب إفريفي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريفيا حيث حقق الأهلي الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السلام.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” :”فرص مشاركة رحيل أمام بيدفيست قوية للغاية في ظل القوة الهجومية للجهة اليسرى في الفريق الجنوب إفريقي”.

وأضاف “صبري رحيل لاعب مميز وسيكون له نصيب من المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة ، لأننا بحاجة ماسة لكل لاعب في الفريق”.