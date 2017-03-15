أخبار الأهلي اليوم.. البدري يرد على حقيقة وجود خلاف مع لجنة الكرة بسبب كوليبالي

البدري: الحديث عن وجود خلاف مع لجنة القرعة شائعة

رد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن وجود خلاف بينه وبين لجنة الكرة بسبب المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.



وتعاقد الأهلي مع المهاجم الإيفواري في فترة الانتقالات الشتوية قادما من كاليمارنوك الإسكتلندي مقابل 800 ألف دولار بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف لكنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق حتى الآن.



وقال البدري في تصريحات تلفزيونية “كل ما يتردد ليس له أساس مع الصحة وهو مجرد اجتهادات صحفية”.



وأضاف “كوليبالي سيأخذ الفرصة للمشاركة في المباريات في الوقت المناسب مشيرا إلى أن حسم مستقبل اللاعب مع الأهلي الموسم المقبل لم يحسم بشكل قاطع”.