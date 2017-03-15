تعرف على قرعة دور المجموعات لكأس العالم للشباب

قرعة قوية لدور المجموعات لكأس العالم للشباب

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام والذي سيقام في كوريا الجنوبية نهاية شهر مايو المقبل عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة التي تضم السنغال والإكوادور وأمريكا.

وجاءت بقية نتائج القرعة كالتالي :

المجموعة A:

كوريا الجنوبية

الأرجنتين

إنجلترا

غينيا.

المجموعة B:

فينزويلا

ألمانيا

فانتونا

المكسيك.

‏المجموعة C:

زامبيا

البرتغال

إيران

كوستاريكا.

‏المجموعة D:

اليابان

الأوروغواي

جنوب أفريقيا

إيطاليا.

‏المجموعة E:

فرنسا

هندوراس

فيتنام

نيوزيلندا.

‏المجموعة F:

السعودية

أمريكا

السنغال

الإكوادور.