أخبار الأهلي اليوم.. البدري: نحتاج للتعاقد مع مهاجم في الموسم المقبل

البدري: نحتاج لتدعيم خط الهجوم بمهاجم مميز

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رغبته القوية في التعاقد مع مهاجم لتدعيم الناحية الهجومية في الفريق الموسم المقبل.



وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رغبة المدير الفني للأهلي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم إنبي في ظل تألقه مع الفريق البترولي منذ انتقاله إلى إنبي قادما من الداخلية.



وأحرز مرعي 8 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم ، حيث اقترب اللاعب بقوة من الانضمام لصفوف معسكر منتخب مصر الذي سيقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



وقال البدري في تصريحات تلفزيونية “نفكر بجدية في التعاقد مع مهاجم قوي يفيد الفريق ويمنحه قوة هجومية في الموسم المقبل”.



وأضاف “عمرو مرعي مهاجم مميز ويقدم مستويات مميزة مع فريقه في الدوري ،لكننا لم نتحدث مع أي لاعب حتى الأن احترما لتعاقدهم مع أنديتهم”.