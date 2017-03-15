مدرب بيدفيست يكشف عن أخطر لاعبي الأهلي

هانت: عبد الله السعيد أفضل لاعب في الأهلي

كشف كافين هانت المدير الفني لفريق بيدفيست عن أخطر لاعب في فريق الأهلي الذي يستعد لمواجهته الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق الفوز السبت الماضي على بيدفيست في ذهاب دور الـ32 من البطولة أحرزه مدافعه أحمد حجازي برأسية قوية في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ستاد السلام.



وقال هانت في مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” : “الأهلي فريق منظم ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، ولكن عبد الله السعيد أخطر اللاعبين فيه”.



وأضاف “فريقنا جاهز لهذه المباراة ونستعد لها جيداً من أجل تعويض خسارة الذهاب مع عودة لاعبان لم يشاركا في المباراة السابقة”.