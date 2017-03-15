أخبار الأهلي اليوم.. البدري: إصابة غالي حرمتنا من الدفع بمتعب أمام بيدفيست

البدري: متعب كان سيشارك أمام بيدفيست لولا إصابة غالي

فجر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عن اللاعب الذي كان على وشك المشاركة في المباراة السابقة أمام بيدفيست ولكن ظروف المباراة حالت دون ذلك.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على بيدفيست بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ستاد السلام.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “لولا إصابة حسام غالي لأشركت عماد متعب من أجل زيادة الناحية الهجومية”.

وأضاف “عماد متعب أفضل كثيرا هذه الفترة وكنا بحاجة إليه في المباراة السابقة ، لكن إصابة غالي غيرت من حسابتنا تماماً”.

والجدير بالذكر أن الأهلي سيسافر فجرغد الخميس إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الإياب والتي ستقام الأحد المقبل.