أخبار الأهلي اليوم.. البدري: الحديث على رحيل معلول سابق لأوانه والشيخ سيعود للأهلي

البدري: الوقت ليس مناسبا للحديث عن رحيل معلول

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن مسألة رحيل التونسي علي معلول عن الفريق في نهاية الموسم الحالي أمر سابق لأوانه ، مشيرا إلى أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر.

وترددت أنباء قوية في الأيام الماضية عن رغبة معلول في الرحيل عن الأهلي والعودة مرة أخرى إلى تونس من بوابة الترجي في ظل مشاكل أسرية للاعب.

البدري: عودة الشيخ أمر محسوم

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية “الحديث عن رحيل معلول عن الأهلي في هذا التوقيت أمر سابق لأوانه فعلي لاعب مميز ومهم جدا في الفريق”.

وأضاف “أما عن عودة الشيخ فهو أمر محسوم واللاعب خامة طيبة وقدم مستويات مميزة هذا الموسم ويستحق العودة للأهلي”.