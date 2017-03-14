ملخص ونتيجة مشاهدة وأهداف مباراة ليستر سيتي وإشبيلية

ليستر سيتي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ليستر سيتي الإنجليزي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، على حساب فريق إشبيلية الإسباني اليوم الثلاثاء .

وحقق ليستر سيتي فوزاً ثميناً على حساب إشبيلية بهدفين نظيفين في مباراة إياب دور الـ16بدوري أبطال أوروبا.

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وتقدم ليستر بالهدف الاول عن طريق، الجامايكي ويس مورجان في الدقيقة 27، ثم أضاف مارك ألبرايتون الهدف الثاني في الدقيقة 54، ولعب اشبيلية منذ الدقيقة 74 ، لينتهي اللقاء بفوز ليستر 2 – 0 .

وكانت مباراة الذهاب بين ليستر وإشبيلية في الأندلس قد انتهت بفوز إشبيلية على أرضه بهدفين لهدف.

