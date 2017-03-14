كوليبالي يؤجل بيع أنطوي للمقاصة نهائياً

البدري يعطل انتقال أنطوي للمقاصة نهائياً

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تأجيل بيع المهاجم الغاني جون أنطوي نهائياً إلى فريق مصر المقاصة في الصيف المقبل .

وطلب البدري من إدارة الأهلي عدم التعجل في تحويل إعارة جون أنطوي لبيع نهائي إلى فريق المقاصة في الموسم المقبل.

كوليبالي قد يحرم المقاصة من أنطوي

وجاء فشل الإيفواري سوليماني كوليبالي في الحصول على ثقة البدري والدخول في التشكيلة الأساسية، ليؤجل إنتقال أنطوي للمقاصة نهائياً .

ولفت انطوي أنظار البدري في ظل تألقه مع الفريق الفيومي بقوة منذ إنتقاله إليه في يناير الماضي، حيث يفكر في عودته للأحمر المسوم المقبل، حال استمرار فشل كوليبالي في إقناع الجهاز الفني.