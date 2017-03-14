اخبار الاهلى

بالفيديو..هدف عالمي لعمرو بركات في مران الأهلي

كتب وليد مجدي
- 14 مارس، 2017 10:28 م
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عمرو بركات يتألق في مران الأهلي بهدف عالمي

أحرز عمرو بركات لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف رائع في مران الفريق اليوم ضمن الاستعدادات لمباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

هدف صاروخي لعمرو بركات في مران الأهلي

وقام عمرو بركات بتصويب الكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك، في لقطة أثارت إعجاب الجميع على أرضية الملعب .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم الأحد المقبل .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بهدف نظيف السبت الماضي.

 

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