البدري يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي

البدري ينفي الرحيل عن تدريب الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة أنباء رحيله عن تدريب المارد الأحمر إلى إحدى الدوريات الخليجية.

وأكد “البدري” في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي”، أن أنباء رحيله عن الأهلي لتدريب أحد أندية الخليج ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مدرب الأحمر أن أنباء الرحيل تهدف إلى زعزعة استقرار الفريق في المرحلة الهامة التي يمر بها حالياً، ف يظل ارتباطه بمباريات هامة بالدوري ودوري أبطال أفريقيا.

البدري: مستمر في قيادة الأهلي

وشدد البدري على استمرار في منصبه كمديراً فنياً للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن لا يلتفت لتلك الأمور، خاصة أن الفريق رتبط بلقاء هام أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

وتعجب البدري من أخبار رحيله المترددة في الساعات الماضية، مطالباً بضرورة تحري الدقة في تلك الأخبار وعدم إطلاق الشائعات والأنباء الغير صحيحة.