مفاجأة.. منتخب مصر مُهدد بالإستبعاد من تصفيات كأس العالم

كتب : عبدالرحمن مصطفى

أخبار الأهلي يكشف سبب التهديد باستبعاد منتخب مصر من المونديال

أصبح منتخب مصر الأول، مهددًا بالإستبعاد من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، رغم تصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو برازافيل وغانا، محققًا العلامة الكاملة.

ويأتي تهديد منتخب مصر، بالإستبعاد من البطولة، بعد صدور حكمًا من القضاء الإداري بحل اتحاد الكرة الذي يترأسه هاني أبو ريدة، بسبب بطلان الانتخابات، وهو ما قد يتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

في حالة تقديم اتحاد الكرة شكوى للفيفا، بسبب حكم حل المجلس، سيقرر الفيفا إيقاف النشاط الرياضي في مصر، وهو ما يترتب عليه استبعاد منتخب مصر من تصفيات المونديال، والأهلي والزمالك من دوري أبطال إفريقيا، وسموحة والمصري البورسعيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

الحل الوحيد، للإبتعاد عن شبح إيقاف النشاط الرياضي في مصر، هو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، يتقدم بإستقالة جماعية، وعدم تقديم شكوى للفيفا، وقتها سيكون منتخب مصر والكرة المصرية في آمان.