ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وبورتو

يوفنتوس يتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره بورتو البرتغالي .

وحقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على حساب نظيره بورتو بهدف نظيف في مباراة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي.

ديبالا يقود يوفنتوس لإسقاط بورتو

ويدين اليوفي بالفوز في مباراة الليلة، لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب لاعب فريق بورتو ماكسيمليانو بيريرا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالبرتغال بهدفين نظيفين على ملعب الدرجاو.