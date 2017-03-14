بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وبورتو اليوم الثلاثاء 14 – 3 – 2017

بث مباشر مباراة يوفنتوس وبورتو اليوم

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق بورتو البرتغالي مساء اليوم على ملعب يوفنتوس أرينا في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبورتو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

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ويدخل يوفنتوس مباراة الليلة، مدعوماً بفوزه الغالي الذي حققه في مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال بهدفين نظيفين .

ويسعى متصدر الدوري الإيطالي لتأكيد تفوقه على الفريق البرتغالي وتأكيد تأهله إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا .

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ويأمل فريق السيدة العجوز في مواصلة مستوياته المميزة، ونقل تفوقه المحلي إلى القارة العجوز، حيث يبحث بكل قوة عن الفوز بلقب الشامبيونزليج.

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ويدخل ماسيمليانو أليجير مدرب يوفنتوس لقاء الليلة بقوته الضاربة، حيث سيعتمد على ثنائي الرعب الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجواين لقيادة الفريق للتأهل لربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبورتو

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة يوفنتوس وبورتو بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .