خطة سحرية من البدري لإيقاف خطورة بيدفيست

ملامح تشكيل الأهلي لمباراة بيدفيست تظهر في مران اليوم

ظهرت ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته أمام فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا والمقررة يوم الأحد المقبل .

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا،في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويفكر البدري بقوة في الدفع بثلاث لاعبين في خط الوسط كإرتكاز، من أجل إغلاق المساحات والسيطرة على منطقة الوسط أمام بطل جنوب أفريقي.

ثلاثي إرتكاز في خط وسط الأهلي أمام بيدفيست

وينوي البدري الإعتماد على الثلاثي، حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد فتحي في خط الوسط، من أجل إيقاف خطورة الفريق الجنوب أفريقي، وهو ما ظهر في مران اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب السلام.