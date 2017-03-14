الأهلي يصطحب المقيدين أفريقياً في رحلة جنوب أفريقيا

الأهلي يسافر لجنوب أفريقيا بجميع لاعبيه المقيدين أفريقياً

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية خلال رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة بيدفيست.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم الأحد المقبل.

الإصابات تجبر البدري على سفر جميع اللاعبين المقيدين أفريقياً لجنوب أفريقيا

واستقر البدري على سفر جميع اللاعبين إلى جنوب أفريقيا، خوفاً من الإصابات التي قد يعاني منها أي لاعب خلال التدريبات قبل المباراة.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً على حساب بيدفيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.