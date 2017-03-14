حسام البدري: الفوز هدفنا أمام بيدفيست في جنوب أفريقيا

البدري يثق في الفوز على بطل جنوب أفريقيا

شدد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه قبل مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وأكد “البدري” أن الفريق سيدخل مباراته أمام بيدفيست منذ البداية بحثاً عن الفوز لضمان التأهل للدور المقبل .

وأوضح مدرب الأحمر،بيدفيست سيهاجم بضراوة في مباراة العودة من أجل تعويض فارق الهدف، وهو ما سيترك مساحات في خط دفاعات الفريق.

البدري: الهجوم سلاحنا للفوز على بيدفيست

وأضاف البدري بأنه، سيعمل على استغلال المساحات الكبيرة في دفاعات الفريق الجنوب أفريقي، من أجل خطف هدف يقتل به المباراة .

وأشار البدري إلى الفريق يعاني من عدة غيابات هامة بسبب الإصابة في مباراة العودة، ولكنه يجهز البدائل لتعويض المصابين، ووضع الخطة المناسبة للمباراة .

واختتم “البدري” حديثه، مؤكدا أن الفريق سيتدرب لمدة 3 أيام في جنوب أفريقيا من أجل التعود على الأجواء والملعب، وحصول اللاعبن على راحة من مشقة السفر.