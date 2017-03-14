البدري يكشف موقف «حمودي» من مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي

اختبار طبي يحسم موقف “حمودي” من مباراة بيدفيست

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف أحمد حمودي من المشاركة في مباراة بيدفيست المقبلة .

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم الأحد المقبل.

البدري يشترط تعافي حمودي من أجل السفر لجنوب أفريقيا

وأكد البدري أن أحمد حمودي سيخضع لإختبار طبي غداً الأربعاء للوقوف على موقفه من المشاركة أمام بيدفيست من عدمه.

وأوضح البدري أن حمودي لن يغادر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا، إلا في حالة جاهزيته بنسبة 100 % .

وكان حموي قد تعرض للإصابة في مران الفريق أمس الأثنين بشد في العضلة الخلفية، يزيد من أوجاع المارد الأحمر.