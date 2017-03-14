البدري يضغط علي الاهلي بعرض خليجي

يظهر المدير الفني للأهلي حسام البدري ضغط علي النادي الاهلي بسبب عرض خليجي مقدم له وذلك بعدما ورد إلى علمه أن مجلس ادارة الاهلي ينوي عدم تجديد عقده إذا خرج الاهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وفي حالة خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا هذا الموسم ستفسخ ادارة الاهلي عقدها مع حسام البدري على أن يستكمل الدوري المصري إلى نهايته قبل الرحيل، مما قد يدفعه للضغط علي الاهلي بهذة العروض الخيجية حتى تتحرك الإدارة لتجديد عقده في وقت مبكر قبل الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا.