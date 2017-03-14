أنباء البدري يضغط علي الاهلي لتجديد عقده

البطولة الإفريقية تهدد استمرار البدري في الأهلي

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء قوية حول اقتراب رحيل حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء.

وأشارت الأنباء الى أن يظهر المدير الفني للأهلي يمتلك عرض خليجي مقدم له وذلك بعدما ورد إلى علمه أن مجلس ادارة الاهلي ينوي عدم تجديد عقده إذا خرج الاهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا هذا الموسم سيكون بقاء البدري مع ادارة الاهلي صعبًا بعد نهاية الدوري المصري هذا الموسم.

وأضافت تلك الأنباء أن البدري يسعى للضغط علي الاهلي بهذة العروض الخيجية حتى تتحرك الإدارة لتجديد عقده في وقت مبكر قبل الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا.