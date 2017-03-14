هدف عالمي لعماد متعب في مران الأهلي ينتزع به إشادة البدري

متعب يتألق في مران الأهلي

انتزع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إشادة لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني على هامش مران اليوم.

وتألق عماد متعب في مران الأهلي اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وسجل متعب هدف عالمي في مران الأهلي اليوم أكد من خلاله قدرته على قيادة الفريق خلال الفتة المقبلة وأنه لا يزال يمتلك مقومات الهداف الكبير.

واستغل متعب تمريرة من زميله عمرو السولية ليرسل قذيفة صاروخية على الطائر في مقص الزاوية اليسرى للحارس محمد الشناوي بشكل رائع نال بها إشادة الجميع.

وشهدت الفترة الماضية تواجد اللاعب بشكل مستمر على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وكان عماد متعب قد جدد تعاقده مع الأهلي لمدة عام مع الأهلي خاصة وأن عقده ينتهي مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة للغاية أمام نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب السلام بهدف دون رد سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.