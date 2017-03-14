مران الأهلي اليوم.. تدريبات بدنية لبركات وجابر ومتابعة لحمودي وأجاي من الدكة

تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي في المران

خضع الثنائي عمرو بركات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله ميدو جابر جناح الفريق لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق على هامش تدريبات الفريق اليوم.

وفضل الجهاز الفني للفريق استبعاد الثنائي من التقسيمة الجماعية التي كانت عبارة عن ” تراي ماتش ” في المران تحت قيادة البدري ودخولهم في تدريبات بدنية تحت قيادة الشعلالي.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من البطولة عدم وجودهما في القائمة الإفريقية للمارد الأحمر.

حمودي وأجاي يتابعان مران الأهلي من على الدكة

في نفس السياق حرص الثنائي أحمد حمودي وجونيور أجاي لاعبي الفريق على متابعة المران من على مقاعد البدلاء بعد تأثرهما بإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفيست فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بهدف نظيف أحرزه أحمد حجازي على استاد السلام.