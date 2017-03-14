أخبار الأهلي يكشف حقيقة فوز أبو ريدة بمقعد في المكتب التنفيذي للفيفا

هل فاز أبو ريدة بمقعد في الفيفا؟

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية حول فوز هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمقعد المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة حقيقة ما تردد في الدقائق الأخيرة حول فوز أبو ريدة بمقعد المكتب التنفيذي في الفيفا.

وأشار المصدر إلى أن انتخابات المقعد الحر الذي يتنافس عليه أبو ريدة لم يتم حسمها بعد وتم تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل.

وشدد المصدر على أنه ليس معنى أن أبو ريدة لا يوجد له منافس على المقعد أنه فاز بها عن طريق التزكية خاصة وأنه من الممكن أن يترشح أي شخص حتى قبل انطلاق التصويت.

ومن المقرر أن يخوض هاني أبو ريدة، الانتخابات عن المقعد الحر بعد غد الخميس، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الذي سيقام في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، حيث سيفوز بالعضوية عن هذه الفئة ثلاثة مرشحين من بينهم سيدة، ليقترب أبو ريدة بقوة من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا بالتزكية، حيث يتواجد حتى الآن ثلاثة مرشحين فقط وهم “البوروندية ليديا نيسيكيرا، والغيني ألمامي كابيلي كامارا”، بالإضافة إلى هاني أبو ريدة.