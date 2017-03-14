تدريبات تأهيلية لأحمد حمودي على هامش المران للحاق بمباراة بيدفيست

الأهلي يسابق الزمن مع حمودي قبل مباراة بيدفيست

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية تحت قيادة مديره الفني حسام البدري في إطار استعداداته لمباراته المقبلة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم خضوع أحمد حمودي لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في القلعة الحمراء.

وكان أحمد حمودي قد تعرض لإصابة أمس بشد في العضلة الخلفية على هامش المران تسببت في خروجه من المران الجماعي.

ويمني الجهاز الفني للفريق النفس بتخلص اللاعب من الإصابة والسفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا والمشاركة في المباراة المقبلة أمام بيدفيست.

ويعاني الأهلي من إصابات متعددة خلال الفترة الأخيرة أمثال جونيور أجايي وحسام غالي ومروان محسن الذين تم تأكد غيابهم عن المباراة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أحمد حمودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من فريق الباطن السعودي في صفقة طلبها حسام البدري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة للغاية أمام نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب السلام بهدف دون رد سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.