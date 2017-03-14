أخبار الأهلي اليوم.. حسام البدري يشرح طريقة الفوز على بيدفيست للاعبيه

جلسة خاصة بين البدري ولاعبي الأهلي

يعقد حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وقرر البدري شرح طريقة لعب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي للاعبي الأهلي بشكل واضح قبل مباراة الفريق المقبلة أمامه في دوري أبطال إفريقيا.

ويطمع البدري في تحفيظ لاعبي الأهلي نقاط الضعف الموجودة في فريق بيدفيست لاختراق خطوطه وتسجيل أهداف في مباراة الإياب.

ويوجد الأهلي في موقف صعب للغاية قبل مباراة الإياب أمام بيدفيست في جنوب إفريقيا حيث أن مباراة الذهاب كانت نتيجتها غير مطمئنة للجماهير الحمراء.

ويعاني الأهلي من إصابات متعددة في صفوف الفريق على رأسهم مروان محسن وحسام غالي وجونيور أجايي وأحمد حمودي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة للغاية أمام نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب السلام بهدف دون رد سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.