اخبار الزمالك اليوم.. مايوكا يفجر مفاجأة بخصوص القبض عليه سكرانًا

مايوكا ينفي أنباء القبض عليه سكرانًا

فجر الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الصور التي انتشرت له خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية خروج صور للاعب الذي تم أنه كان في حالة سُكر وتم القبض عليه بعد استيقافه في أحد الكمائن.

وأكد مايوكا أن كل ما تردد حول الأمر لا أساس له من الصحة وأنه لم يتم القبض عليه كما تردد مؤخرًا.

وأوضح مايوكا أنه اندهش من الأخبار التي تم تداولها بخصوص القبض عليه في الساعات الماضية خاصة وأنه كان متواجد في معسكر الفريق استعدادًا لمباراة رينجرز النيجيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مايوكا أن هذه الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية كانت من العام الماضي منذ قدومه إلى الزمالك وليست خلال الأيام الماضية.

واستدل مايوكا في حديثه بأن هناك فرق كبير في شكله بالصور مما يدل على أنها منذ فترة طويلة.