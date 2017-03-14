الشعلالي يعلق على إصابة لاعبي الأهلي بشد في الخلفية

الشعلالي: العضلة الخلفية من أكثر العضلات تعرضا للإصابة

أكد التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن العضلة الخلفية من أكثر العضلات التي يمكن أن تتعرض للإصابة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وأضاف الشعلالي أن الإعداد الجيد قبل بداية الموسم يقوّي من العضلة الخلفية ويقلل نسبة تعرض اللاعبين للإصابة بها أثناء الموسم، موضحًا أنه لم يحصل على الوقت الكافي قبل بداية الموسم الحالي من أجل أن يضع برامج بدنية مناسبة لجميع اللاعبين.

وأشار الشعلالي أن الفريق يمر بموسم استثنائي على مستوى ضغط المباريات، بسبب تزامن الموسم الحالي مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء للمنتخب الأول أو منتخب الشباب بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.. وكل هذا لم يُتح فرصة للاعبين للحصول على الراحة الكافية أثناء المواسم، ولهذا يتم وضع برامج بدنية تقلل من نسبة تعرضهم للإصابات.