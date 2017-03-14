البدري: واثق في قدرات اللاعبين على تخطي عقبة بيدفيست

البدري: نملك العناضر القادرة على تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16

شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الأهلي في تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي في مباراة الإياب والتأهل دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بيدفيست الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث حقق الأهلي الفوز على الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي بالقاهرة.

وأوضح البدري أن لاعبي الفريق لم يقصّروا في مباراة الذهاب، وأن الفريق يملك من العناصر ما يجعله قادرًا على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين من أصحاب الخبرات إلى جانب الطموح القوي لدى الجميع في المنافسة على لقب البطولة.

البدري: حزين لغياب أجاي وغالي

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الجهاز الفني يعمل على علاج بعض الجوانب التي ظهرت في أداء الفريق خلال مباراة الذهاب، التي حسمها الفريق بهدف دون مقابل نويعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز لخوض المباراة.

وأبدى البدري حزنه لغياب النيجيري جونيور أجايي وحسام غالي عن لقاء العودة في جوهانسبرج، مؤكدًا أنهما من أفضل العناصر المؤثرة في الفريق، فيما شدد على ثقته في قدرة اللاعبين على تعويض الغيابات والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور التالي.