أخبار الأهلي اليوم.. السعيد يوضح حقيقة وقوع مشاداة مع حمودي

السعيد ينفي وقوع أي مشاداة مع حمودي عقب مواجهة بيدفيست

أوصح عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن وقوع مشادة مع زميله في الفريق أحمد حمودي.

وقال السعيد بأن لا صحة مطلقا للشائعة التي ظهرت مؤخرا عن حدوث مشادة كلامية بيني وبين حمودي عقب لقاء بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا .

وأوضح السعيد بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولم يحدث على الإطلاق, مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع كل زملائه بالفريق وأنه لا يعرف سبباً لترديد هذه الشائعة الغير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف عبدالله أن لقاء العودة مع بيدفيست في جنوب إفريقيا سوف يكون صعبًا لكن لاعبو الاهلي لديهم إصرار وروح قتالية من أجل حسم التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة, مشيرًا إلى أن للاعبو الأهلي يملكوا الخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المباريات وتحقيق المطلوب منها