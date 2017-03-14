تقرير.. كيف ينجو البدري من كابوس الإصابات أمام بيدفيست؟

البدري قادر على تعويض غيابات الأهلي بتلك الطرق

أيام قليلة تفصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خوض مباراة الإياب أمام فريق بيدفيست الجنوب إفريقي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد حقق فوزا هزيلا على بيدفيست في القاهرة السبت الماضي بهدف نظيف عن طريق مدافعه أحمد حجازي في ذهاب الدور ذاته ، حيث يكفي الأهلي للتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام الأحد المقبل بجنوب إفريقيا.

وقبل المباراة بأيام قليلة تعرض البدري لضربة موجعة وذلك بعدما تعرض ثلاثة لاعبين دفعة واحدة للإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي ستحرم الفريق الأحمر من جهودهم أمام بيدفيست وهم حسام غالي وجونيور أجاي وأحمد حمودي.

وبالرغم من خروج مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي في تصريحات مؤكدا فيها بأن الأحمال البدينة ليست هي السبب فيما يحدث للاعبي الأهلي وتعرضهم للإصابات إلا أن إصابة هؤلاء اللاعبون وضعت البدري في مأزق كبير قبل المواجهة الإفريقية.

وفي هذا التقرير يرصد “أخبار الأهلي” كيف يمكن للبدري أن ينجو من هذا المأزق قبل المباراة الهامة أمام فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ومدرب كفء:

1- حسام عاشور وعمرو السولية

بصفة أكيدة بات حسام عاشور ورقة أساسية في تشكيل البدري المتوقع لهذه المباراة لتعويض غباب حسام غالي الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة لا تقبل عن أسبوعين ، حيث شارك اللاعب بديلا بغالي في مباراة الذهاب بعد تعرض قائد الأهلي للإصابة.

أما عمرو السولية فسيكون ورقة رابحة للبدري للاعتماد عليه في ملء خط الوسط إذا اتجهت المباراة لتقدم الأهلي أو التعادل قبل النهاية بوقت قليل.

2- وليد سليمان

سيكون البدري مجبرا على الدفع بوليد سليمان في مباراة الإياب منذ البداية لتعويض غياب النيجيري جونيور أجاي والذي سيغيب عن المباراة بعد إضابته بشد هو الأخر في العضلة الخلفية لكنه سيبتعد لـ3 أسابيع ، حيث لن يكون أمام البدري سوى الدفع بالحاوي في المباراة منذ بدايتها.

3- أحمد فتحي

من الممكن أن يغير البدري في طريقة اللعب تماما ويلعب بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى في ظل قوة الجهة اليسرة لفريق بيدفيست ويعود محمد هاني لمقاعد البدلاء ،فيما يلعب مدرب الأهلي بكلا حسام عاشور وعمرو السولية في خط الوسط وإن كان هذا الأمر من الصعب حدوثه في ظل قناعة البدري بقدرات جوكر الأهلي في وسط الميدان.